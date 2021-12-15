Рада изменила название города на Волыни с тысячелетней историей

https://racurs.ua/n164448-rada-izmenila-nazvanie-goroda-na-volyni-s-tysyacheletney-istoriey.html

Ракурс

Верховная Рада переименовала город на Волыни. Владимиру-Волынскому возвращено историческое название — Владимир.

За проект постановления Рады № 6378 в сессионном зале нашлось 348 голосов нардепов.

Давнее название города, о котором впервые упоминается в 988 году, — Владимир. Позже появились формы Лодимиръ и Ладимиръ, первая является присвоенным языковым сокращением от Владимиръ, а вторая — сокращением от церковнославянской (староболгарской) формы Владимиръ.

До XVIII века в деловом языке преобладала форма Владимира, реже употреблялась форма Владимира. После присоединения к Российской империи в 1795 году у города было название Владимиръ, а в 1911 году он начал именоваться Владимиръ-Волынским, чтобы отличить его от российского Владимира-на-Клязьме, хотя никаких документов, удостоверяющих переименование не найдено.

По условиям Рижского мирного договора 1921 город вошел в состав Польши. Новая польская власть сменила название города (от 3 июня 1922 года) на Włodzimierz (Владимеж, «Владимир»).

После аннексии восточных территорий Польши Советским Союзом в сентябре 1939 года городу официально возвращено имя времен Российской империи: Владимир-Волынск. И только после повторной оккупации советскими войсками, выбившими немецкие войска, 9 августа 1944 года указом президиума Верховного Совета СССР Владимир-Волынский получил новое название, которое сегодня изменили нардепы.

На общественных слушаниях 9 сентября 2021 года горожане проголосовали за возвращение исторического названия города — Владимир. 1 октября Владимир-Волынский горсовет поддержал инициативу по возвращению этого названия.

20 октября 2021 года Волынский областной совет поддержал переименование и утвердил представление в Верховную Раду Украины о переименовании населенного пункта — города Владимир-Волынский Волынской области в город Владимир Волынской области.