Рада змінила назву міста на Волині із тисячолітньою історією

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Верховна Рада перейменувала місто на Волині. Володимиру-Волинському повернено історичну назву — Володимир.

За проект постанови Ради № 6378 у сесійній залі знайшлося 348 голосів нардепів.

Давня назва міста, про яке вперше згадано у 988 році, — Володимѣрь. Пізніше з’явилися форми Лодимиръ і Ладимиръ, перша є присвійною мовним скороченням від Володимиръ, а друга — скороченням від церковнослов’янської (староболгарської) форми Владимиръ.

До XVIII століття в діловій мові переважала форма Володимер, рідше вживалися форма Володимир. Після приєднання до Російської імперії у 1795 році місто носило назву Владимиръ, а в 1911 році почало іменуватися Владимиръ-Волынскій, аби відрізнити його від російського Владимира-на-Клязьмі (рос. Владимир), хоча жодних документів, які б засвідчували перейменування не знайдено.

За умовами Ризького мирного договору 1921 року місто увійшло до складу Польщі. Нова польська влада змінила назву міста (від 3 червня 1922 року) на Włodzimierz (Влодзімєж, «Володимир»).

Після анексії східних кресів СРСР у вересні 1939 року місту офіційно повернуте ім’я часів Російської імперії: Володимир-Волинськ. І лише після повторної окупації радянськими військами, які вибили німецькі війська, 9 серпня 1944 року указом президії Врховної Ради СРСР Володимир-Волинський отримав нову назву, яку сьогодні змінили нардепи.

На громадських слуханнях 9 вересня 2021 року містяни проголосували за повернення історичної назви міста — Володимир. 1 жовтня Володимир-Волинська міськрада підтримала ініціативу щодо повернення цієї назви.

20 жовтня 2021 року Волинська обласна рада підтримала перейменування та затвердила подання до Верховної Ради України щодо перейменування населеного пункту — міста Володимир-Волинський Волинської області на місто Володимир Волинської області.