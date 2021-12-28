https://racurs.ua/n165030-novogodniy-retro-poezd-zapustila-lvovskaya-jeleznaya-doroga-foto.html

Ракурс

Во Львове будет курсировать новогодний ретро-поезд по маршруту Львов — Брюховичи.

Необычный транспорт запустят на праздники. Об этом сообщил филиал «Львовская железная дорога» акционерной компании «Укрзализниця».

Сообщается, что праздничный поезд будет отправляться с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 12.35 и 15.00, и будет прибывать в Брюховичи в 13.00 и 15.25 соответственно.

Обратно поезд будет отправляться в 14.00 и 16:5 и будет прибывать во Львов в 14.25 и 16.50 соответственно. Рождественский ретро-поезд «Львов — Брюховичи» будет курсировать 1, 2, 3, 8 и 9 января.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура. На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла.