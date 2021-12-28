Потяг. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165030-novorichnyy-retro-potyag-zapustyla-lvivska-zaliznycya-foto.html

Ракурс

У Львові курсуватиме новорічний ретро-потяг за маршрутом Львів — Брюховичі.

Незвичайний транспорт запустять на свята. Про це повідомила філія «Львівська залізниця» акціонерної компанії «Укрзалізниця».

Повідомляється, що святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 12.35 та 15.00, і прибуватиме в Брюховичі о 13.00 та 15.25 відповідно.

Зворотно потяг відправлятиметься о 14.00 та 16:.5 і прибуватиме до Львова о 14.25 та 16.50 відповідно. Різдвяний ретро-потяг «Львів — Брюховичі» курсуватиме 1, 2, 3, 8 та 9 січня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура. На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла.