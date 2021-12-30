Стало известно, когда заработает программа «Рука помощи». Фото: ТСН

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Безработные малообеспеченные с 1 января 2022 года смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Эта помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей «Рука помощи». На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой бюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для учреждения собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь нужно будет вернуть.

В ведомстве отметили, что весомое преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Помощь государству не надо будет возвращать, если предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости.

Для получения финансовой помощи нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Также нужно предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Как известно, пилотный проект «Рука помощи» реализовали в 2016—2019 годах в Львовской, Полтавской, Харьковской областях и в трех громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка. Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников, из которых более 90% до сих пор успешно работают.

Напомним, принятый Верховной Радой закон о госбюджете на 2022 год предусматривает рост пенсий в следующем году. Кроме плановой индексации пенсий, предусмотрены также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.