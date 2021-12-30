Стало відомо, коли запрацює програма «Рука допомоги». Фото: ТСН

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Безробітні малозабезпечені з 1 січня 2022 року зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу.

Ця допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей «Рука допомоги». На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою державному бюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.

У відомстві зазначили, що вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Допомогу державі не треба буде повертати, якщо підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості.

Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Також треба надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Як відомо, пілотний проект «Рука допомоги» реалізували у 2016−2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях і в трьох громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей за підтримки Світового банку. Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників, з яких більше 90% досі успішно працюють.

Нагадаємо, схвалений Верховною Радою закон про держбюджет на 2022 рік передбачає зростання пенсій в наступному році. Окрім планової індексації пенсій, передбачені також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років.