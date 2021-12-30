В новый Telegram добавили лайки на сообщения и переводчик. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n165130-v-novyy-telegram-dobavili-layki-na-soobscheniya-i-perevodchik.html

Ракурс

Приложение Telegram для смартфонов получило обновление, куда добавили возможность скрывать текст, оставлять реакции на сообщения, внутренний переводчик сообщений и генератор QR-кодов.

Пользователь теперь может отреагировать на любое сообщение с помощью интерактивных эмодзи. Чтобы отправить быструю реакцию с эмодзи необходимо дважды нажать сообщение, а чтобы выбрать остальные — нажать на сообщение один раз. Об этом сообщается в блоге разработчика.

Функция реакции на сообщения автоматически включена в личных чатах. Администраторы групп могут самостоятельно выбрать, какие эмодзи будут доступны.

Также Телеграмм позволит скрывать сообщения, которые могут содержать потенциальные спойлеры на фильмы, сериалы или игры. Для этого нужно выделить часть набранного сообщения и применить форматирование «скрытый».

В новом обновлении также добавили перевод сообщений. Нововведение можно включить в разделе «Настройки», а затем выбрать пункт «языки». Чтобы перевести сообщение, необходимо нажать на него и выбрать пункт меню «перевод».

Кроме того, у Telegram появился генератор QR-кодов для ссылок на каналы, беседы и профили. Пользователи смогут создавать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Также можно делать QR-коды для групп, каналов и ботов.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы использовалиTelegram-каналы с целью дестабилизации ситуации в Украине. В состав агентурной сети входили активисты так называемой «русской весны» из Харькова и Одессы.