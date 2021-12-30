У новий Telegram додали лайки на повідомлення і перекладач. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n165130-u-novyy-telegram-dodaly-layky-na-povidomlennya-i-perekladach.html

Ракурс

Додаток Telegram для смартфонів отримав оновлення, куди додали можливість приховувати текст, залишати реакції на повідомлення, внутрішній перекладач повідомлень і генератор QR-кодів.

Користувач тепер може відреагувати на будь-яке повідомлення за допомогою інтерактивних емодзі. Щоб відправити швидку реакцію з емодзі необхідно двічі натиснути повідомлення, а щоб вибрати інші — натиснути на повідомлення один раз. Про це повідомляється в блозі розробника.

Функція реакції на повідомлення автоматично увімкнена в особистих чатах. Адміністратори груп може самостійно вибрати, які емодзі будуть доступні.

Також Телеграм дозволить приховувати повідомлення, які можуть містити потенційні спойлери на фільми, серіали або ігри. Для цього потрібно виділити частину набраного повідомлення і застосувати форматування «прихований».

У новому оновленні також додали переклад повідомлень. Нововведення можна включити в розділі «Налаштування», а потім вибрати пункт «Мови». Щоб перевести повідомлення, необхідно натиснути на нього і вибрати пункт меню «переклад».

Крім того, у Telegram з’явився генератор QR-кодів для посилань на канали, бесіди та профілі. Користувачі зможуть створювати QR-код для переходу в профіль будь-якого користувача, у якого є публічне посилання. Також можна робити QR-коди для груп, каналів і ботів.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що російські спецслужби використовували Telegram-канали з метою дестабілізації ситуації в Україні. До складу агентурної мережі входили активісти так званої «руської весни» з Харкова та Одеси.