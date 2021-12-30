Аляска. Фото: istock

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Ракурс

На Аляске зафиксировали невероятно высокую температуру для декабря — там потеплело до +19°С и пошел дождь.

Температура воздуха на острове Кадьяк в воскресенье достигла +19,4°C, что является самым высоким показателем в декабре, когда-либо зарегистрированным на Аляске. Об этом сообщает Gismeteo.

По словам ученого Рика Томана из Центра оценки климата и политики на Аляске, новый рекорд был достигнут на фоне череды экстремальных температур в декабре.

По району Фэрбенкс прошел самый сильный зимний шторм с 1937 года. Во внутренних районах выпало огромное количество осадков, что, вероятно, будет иметь самые катастрофические непосредственные последствия для человечества. В воскресенье выпало столько снега, что обрушилась крыша единственного продуктового магазина Delta Junction. Вслед за снегопадами последовали ливни, в результате чего дороги в регионе превратились в катки и возникли сбои в подаче электроэнергии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Арктике грозят катастрофические изменения из-за глобального потепления. Дожди могут заменить снегопады в полярном регионе на десятилетия раньше, чем предполагали климатологи.

Источник: Gismeteo