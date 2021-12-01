Потепление приведет к катастрофическим изменениям в Арктике. Фото: energypolicy.ru

https://racurs.ua/n163871-globalnoe-poteplenie-privedet-k-katastroficheskim-izmeneniyam-v-arktike-uchenye.html

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Арктике грозят катастрофические изменения из-за глобального потепления.

Дожди могут заменить снегопады в полярном регионе на десятилетия раньше, чем предполагали климатологи. К такому выводу пришла международная группа ученых на основе усовершенствованных моделей. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Communication.

В материале отмечается, что арктический регион нагревается гораздо быстрее, чем остальная часть планеты. Это приводит к тому, что морской лед тает, а воздух насыщается водяным паром. Это все может привести к серьезному увеличению количества осадков.

Новая теория гласит, что переход от годового количества осадков с преобладанием снегопадов к осадкам с преобладанием дождя произойдет на 10 или 20 лет раньше. Это случиться, если сохранятся нынешние темпы выбросов углекислого газа.

Также исследователи пишут, что в случае достижения цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальных температур на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных, снежные осадки и в дальнейшем будут преобладать над дождевыми в Арктике.

В случае реализации худшего сценария, дожди приведут к катастрофическому воздействию как на полярные экосистемы, так и на более южные широты. В этом случае сокращение снежного покрова повлияет на отражение солнечного тепла и света от поверхности Земли и таким образом поспособствует потеплению.

Напомним, ученые не исключают, что из-за глобального потепления Арктика может позеленеть. Они предполагают, что карликовая береза и другие арктические виды растительности вновь распространятся на север на фоне глобального потепления и это серьезно изменит внешний вид арктической зоны.

Источник: Nature Communication