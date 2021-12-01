Потепління призведе до катастрофічних змін в Арктиці. Фото: energypolicy.ru

https://racurs.ua/ua/n163871-globalne-poteplinnya-pryzvede-do-katastrofichnyh-zmin-v-arktyci-vcheni.html

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Арктиці загрожують катастрофічні зміни через глобальне потепління.

Дощі можуть замінити снігопади в полярному регіоні на десятиліття раніше, ніж передбачали кліматологи. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених на основі вдосконалених моделей. Результати дослідження представлені в статті, опублікованій в журналі Nature Communication.

У матеріалі зазначається, що арктичний регіон нагрівається набагато швидше, ніж інша частина планети. Це призводить до того, що морський лід тане, а повітря насичується водяною парою. Це все може призвести до серйозного збільшення кількості опадів.

Нова теорія свідчить, що перехід від річної кількості опадів з переважанням снігопадів до опадів з переважанням дощу відбудеться на 10 або 20 років раніше. Це станеться, якщо збережуться нинішні темпи викидів вуглекислого газу.

Також дослідники пишуть, що в разі досягнення мети Паризької угоди утримання зростання глобальних температур на 1,5 градуси Цельсія вище доіндустріальних, снігові опади й надалі переважатимуть над дощовими в Арктиці.

У разі реалізації найгіршого сценарію, дощі призведуть до катастрофічного впливу як на полярні екосистеми, так і на більш південні широти. У цьому разі скорочення снігового покриву вплине на відбивання сонячного тепла і світла від поверхні Землі й таким чином посприяє потеплінню.

Нагадаємо, науковці не виключають, що через глобальне потепління Арктика може позеленіти. Вони припускають, що карликова береза та інші арктичні види рослинності знову поширяться на північ на тлі глобального потепління і це серйозно змінить зовнішній вигляд арктичної зони.

Джерело: Nature Communication