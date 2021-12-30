Погода на Алясці. Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n165131-19-na-alyasci-nezvychayna-pogoda-v-grudni-potrapyla-na-foto.html

Ракурс

На Алясці зафіксували неймовірно високу температуру для грудня — там потепліло до +19° С і пішов дощ.

Температура повітря на острові Кадьяк у неділю досягла +19,4°C, що є найвищим показником у грудні, що коли-небудь був зареєстрований на Алясці. Про це повідомляє Gismeteo.

За словами вченого Ріка Томана з Центру оцінки клімату та політики на Алясці, нового рекорду було досягнуто на тлі низки екстремальних температур у грудні.

Районом Фербенкс пройшов найсильніший зимовий шторм з 1937 року. У внутрішніх районах випала величезна кількість опадів, що, ймовірно, матиме катастрофічні аслідки для людства. У неділю випало стільки снігу, що обвалився дах єдиного продуктового магазину Delta Junction. Слідом за снігопадами пішли зливи, внаслідок чого дороги в регіоні перетворилися на ковзанку та виникли збої в подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Арктиці загрожують катастрофічні зміни через глобальне потепління. Дощі можуть замінити снігопади в полярному регіоні на десятиліття раніше, ніж припускали кліматологи.

Джерело: Gismeteo