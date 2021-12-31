Американка просидела пять часов в туалете самолета, обнаружив у себя ковид

Марис Фотиео находится в самоизоляции на борту самолета, скриншот видео

https://racurs.ua/n165176-amerikanka-prosidela-pyat-chasov-v-tualete-samoleta-obnarujiv-u-sebya-kovid.html

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Американская учительница Мариса Фотиео в течение пяти часов оставалась в туалете самолета авиакомпании Icelandair, следовавшего из Чикаго в Рейкьявик (Исландия), поскольку получила положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19 во время полета.

Инцидент произошел 20 декабря, сообщает BBC.

Отмечается, что женщина почувствовала боль в горле, когда самолет поднялся в небо. Она имела при себе быстрый тест на коронавирус и решила проверить, не заболела ли. Сделанный Фотиео в туалете тест подтвердил наличие заболевания, и она решила до конца полета не покидать кабинку, опасаясь заразить других пассажиров.

Это был безумный опыт, — отмечает Фотиео. — На борту было 150 человек и я больше всего боялась заразить их.

На своей странице в TikTok женщина опубликовала видео, снятое в момент самоизоляции на борту самолета, на котором позирует перед зеркалом сразу в двух масках. Это видео уже просмотрели более 4 млн раз.

Американка также поблагодарила стюардессу, которая ей помогала в этой ситуации.

За эти пять часов она сделала все, чтобы у меня было все необходимое. Она мне передавала еду и напитки, постоянно спрашивала, как у меня дела, и уверяла меня, что все будет хорошо, — отметила Фотиео.

После прилета в Исландию Фотиео была вынуждена самоизолироваться в гостинице, принадлежащей Красному Кресту. Пока неизвестно, нужно ли было пассажирам этого рейса делать тесты на коронавирус до вылета.

Напомним, летом 2020 года медицинские маски стали причиной драки на борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM.

Источник: BBC