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Ракурс
Марис Фотиео находится в самоизоляции на борту самолета, скриншот видео

Американка просидела пять часов в туалете самолета, обнаружив у себя ковид

31 дек 2021, 15:38
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Американская учительница Мариса Фотиео в течение пяти часов оставалась в туалете самолета авиакомпании Icelandair, следовавшего из Чикаго в Рейкьявик (Исландия), поскольку получила положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19 во время полета.

Инцидент произошел 20 декабря, сообщает BBC.

Отмечается, что женщина почувствовала боль в горле, когда самолет поднялся в небо. Она имела при себе быстрый тест на коронавирус и решила проверить, не заболела ли. Сделанный Фотиео в туалете тест подтвердил наличие заболевания, и она решила до конца полета не покидать кабинку, опасаясь заразить других пассажиров.

Это был безумный опыт, — отмечает Фотиео. — На борту было 150 человек и я больше всего боялась заразить их.

На своей странице в TikTok женщина опубликовала видео, снятое в момент самоизоляции на борту самолета, на котором позирует перед зеркалом сразу в двух масках. Это видео уже просмотрели более 4 млн раз.

Американка также поблагодарила стюардессу, которая ей помогала в этой ситуации.

За эти пять часов она сделала все, чтобы у меня было все необходимое. Она мне передавала еду и напитки, постоянно спрашивала, как у меня дела, и уверяла меня, что все будет хорошо, — отметила Фотиео.

После прилета в Исландию Фотиео была вынуждена самоизолироваться в гостинице, принадлежащей Красному Кресту. Пока неизвестно, нужно ли было пассажирам этого рейса делать тесты на коронавирус до вылета.

Марис Фотиео находится в самоизоляции на борту самолета, скриншот видео


Напомним, летом 2020 года медицинские маски стали причиной драки на борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM.

Источник: BBC


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