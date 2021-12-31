Американка просиділа п’ять годин в туалеті літака, виявивши в себе ковід

Маріса Фотієо перебуває в самоізоляції на борту літака, скріншот відео

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Американська вчителька Маріса Фотієо впродовж п’яти годин залишалася в туалеті літака авіакомпанії Icelandair, який прямував з Чикаго до Рейк’явіка (Ісландія), оскільки отримала позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 під час польоту.

Інцидент стався 20 грудня, повідомляє BBC.

Зазначається, що жінка відчула біль у горлі вже коли літак піднявся у небо. Вона мала при собі швидкий тест на коронавірус і вирішила перевірити, чи не захворіла. Зроблений Фотієо в туалеті тест підтвердив наявність захворювання, тож вона вирішила до кінця польоту не залишати кабінку, побоюючись заразити інших пасажирів.

Це був божевільний досвід, — наголошує Фотієо. — На борту були 150 людей і я найбільше боялася заразити їх.

На своїй сторінці у TikTok жінка опублікувала відео, зняте в момент самоізоляції на борту літака, на якому позує перед дзеркалом відразу у двох масках. Це відео вже переглянули понад 4 млн разів.

Американка також подякувала стюардесі, яка їй допомагала в цій ситуації.

За ці п’ять годин вона зробила все, щоб у мене було все необхідне. Вона мені передавала їжу та напої, постійно питала, як у мене справи, і запевняла мене, що все буде гаразд, — зазначила Фотієо.

Після прильоту до Ісландії Фотієо була змушена самоізолюватися в готелі, що належить Червоному Хресту. Наразі не відомо, чи потрібно було пасажирам цього рейсу робити тести на коронавірус до вильоту.

Нагадаємо, влітку 2020 року медичні маски стали причиною бійки на борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM.

Джерело: BBC