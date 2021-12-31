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Маріса Фотієо перебуває в самоізоляції на борту літака, скріншот відео

Американка просиділа п’ять годин в туалеті літака, виявивши в себе ковід

31 гру 2021, 15:38
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Американська вчителька Маріса Фотієо впродовж п’яти годин залишалася в туалеті літака авіакомпанії Icelandair, який прямував з Чикаго до Рейк’явіка (Ісландія), оскільки отримала позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 під час польоту.

Інцидент стався 20 грудня, повідомляє BBC.

Зазначається, що жінка відчула біль у горлі вже коли літак піднявся у небо. Вона мала при собі швидкий тест на коронавірус і вирішила перевірити, чи не захворіла. Зроблений Фотієо в туалеті тест підтвердив наявність захворювання, тож вона вирішила до кінця польоту не залишати кабінку, побоюючись заразити інших пасажирів.

Це був божевільний досвід, — наголошує Фотієо. — На борту були 150 людей і я найбільше боялася заразити їх.

На своїй сторінці у TikTok жінка опублікувала відео, зняте в момент самоізоляції на борту літака, на якому позує перед дзеркалом відразу у двох масках. Це відео вже переглянули понад 4 млн разів.

Американка також подякувала стюардесі, яка їй допомагала в цій ситуації.

За ці п’ять годин вона зробила все, щоб у мене було все необхідне. Вона мені передавала їжу та напої, постійно питала, як у мене справи, і запевняла мене, що все буде гаразд, — зазначила Фотієо.

Після прильоту до Ісландії Фотієо була змушена самоізолюватися в готелі, що належить Червоному Хресту. Наразі не відомо, чи потрібно було пасажирам цього рейсу робити тести на коронавірус до вильоту.

Маріса Фотієо перебуває в самоізоляції на борту літака, скріншот відео


Нагадаємо, влітку 2020 року медичні маски стали причиною бійки на борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM.

Джерело: BBC


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