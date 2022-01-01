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Ракурс
ООС. Фото: УП

Обстрел в новогоднюю ночь унес жизнь украинского воина на Донбассе

1 янв 2022, 08:32
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Война на Донбассе продолжается даже на праздник — пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины, в результате чего погиб украинский военный.

Обстрел начался возле Травневого, что в Донецкой области — наемники России открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).

Вблизи Авдеевки пророссийские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия. В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.


В результате обстрелов один украинский воин получил ранение, несовместимое с жизнью. Силы ООС открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить обстрел.

Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России на украинских границах в канун Нового года не уменьшается. Также продолжается наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму. Страна-агрессор продолжает стягивать войска к границе. В частности, увеличиваются уже обнаруженные лагеря, а также возникают новые.

Источник: Ракурс


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