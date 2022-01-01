Обстріл у новорічну ніч забрав життя українського воїна на Донбасі

ООС. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165189-obstril-u-novorichnu-nich-zabrav-jyttya-ukrayinskogo-voyina-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі триває на свята — проросійські бойовики тричі порушили режим тиші, унаслідок чого загинув український військовий.

Обстріл почався біля Травневого, що на Донеччині — найманці РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілів один український воїн дістав поранення, несумісне з життям. Сили ООС відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити обстріл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії на українських кордонах напередодні Нового року не зменшується. Також продовжується нарощування військової присутності Росії в окупованому Криму. Країна-агресор продовжує стягувати війська до кордону. Зокрема, збільшуються вже виявлені табори, а також виникають нові.