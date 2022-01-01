Астероид. Фото: istock

https://racurs.ua/n165196-razmerom-s-big-ben-gigantskie-asteroidy-letyat-k-zemle.html

Ракурс

Гигантские астероиды размером с Биг-Бен приближаются к Земле — они получили названия 2013 YD48 и 7482 YD48.

Космические тела классифицируют как потенциально опасные. Об этом сообщает NASA.

Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января.

Это, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA считается близким подходом.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид 2014 YE15 пролетит мимо Земли 6 января.