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Ракурс
Астероид. Фото: istock

Размером с Биг-Бен — гигантские астероиды летят к Земле

1 янв 2022, 12:32
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Гигантские астероиды размером с Биг-Бен приближаются к Земле — они получили названия 2013 YD48 и 7482 YD48.

Космические тела классифицируют как потенциально опасные. Об этом сообщает NASA.

Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января.


Это, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA считается близким подходом.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид 2014 YE15 пролетит мимо Земли 6 января.

Источник: Ракурс


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