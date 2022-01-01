https://racurs.ua/ua/n165196-rozmirom-z-big-ben-gigantski-asteroyidy-letyat-do-zemli.html

Ракурс

Гігантські астероїди розміром із Біг-Бен наближаються до Землі — вони отримали назви 2013 YD48 і 7482 YD48.

Космічні тіла класифікують як потенційно небезпечні. Про це повідомляє NASA.

Перший з них — 2013 YD48 — розміром з Біг-Бен, він має ширину близько 104 метрів і пройде повз планету 11 січня на відстані 5,6 мільйона кілометрів.

Другий — 7482 YD48 — вдвічі більший за американський хмарочос Емпайр-стейт-білдинг, він наблизиться до Землі на відстань 0,013 астрономічної одиниці 18 січня.

Це, за даними Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA, вважається близьким підходом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астероїд 2014 YE15 пролетить повз Землю 6 січня.