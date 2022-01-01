Украинские порты закрылись для кораблей РФ

https://racurs.ua/n165200-ukrainskie-porty-zakrylis-dlya-korabley-rf.html

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Агрессия России на границах с Украиной продолжается — в связи с этим Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды.

Закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Этот запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

До этого представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовится к «силовому решению проблемы Донбасса». То же самое заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России на украинских границах продолжается. В связи с этим Соединенные Штаты Америки (США) оставят свой авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря. Он будет «присматривать» за границей из-за угрозы российского вторжения.