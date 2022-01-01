Українські порти закрилися для кораблів РФ

Агресія РФ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165200-ukrayinski-porty-zakrylysya-dlya-korabliv-rf.html

Ракурс

Агресія Росії на кордонах з Україною триває — у зв’язку з цим Україна закрила російським суднам доступ у свої внутрішні води.

Закон набув чинності з 1 січня 2022 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів і вантажі в міжнародних рейсах між річковими портами. Ця ж заборона введена відносно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України. Також забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

До цього представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готується до «силового розв’язання проблеми Донбасу». Те само заявив президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії на українських кордонах триває. У зв’язку з цим Сполучені Штати Америки (США) залишать свій авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря. Він «приглядатиме» за кордонами через загрозу російського вторгнення.