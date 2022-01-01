Миколенко стал игроком «Эвертона». Фото: «Эвертон» в Twitter

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Ракурс

Виталий Миколенко, защитник киевского «Динамо» и Национальной сборной Украины, перешел в английский «Эвертон».

Трансфер официально был осуществлен сегодня, 1 января. В составе «ирисок» украинец будет играть под № 19. Контракт с новым годом рассчитан на пять сезонов — до конца сезона-2025/26. О переходе игрока сообщается на странице «Эвертона» в Twitter.

Миколенко рассказал, что играть в английской Премьер-лиге была его мечта.

Английский футбол — место, где родилась игра и я думаю, что он подойдет моему стилю. Мне — 22 года, но я не чувствую себя юным: имею опыт игры на европейском уровне, надеюсь, что буду расти как футболист, — заявил он.

Точная сумма трансфера пока неизвестна, но The Guardian пишет, что за переход украинца «Динамо» получит 21 млн евро. А портал Liverpool Echo отмечает, что англичане будут платить за защитника частями.

Медосмотр в новом клубе «Миколенко» прошел 17 декабря. После этого игрок вернулся в Украину, где ожидал окончания трансфера.

Напомним, летом футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук выложили фото с российским рэпером Вакуленком-«Бастой». Этот артист гастролировал в оккупированном Крыму и участвовал в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации.

Источники: The Guardian, Liverpool Echo