Миколенко став гравцем «Евертона». Фото: «Евертон» у Twitter

https://racurs.ua/ua/n165201-gravec-zbirnoyi-ukrayiny-oficiyno-stav-gravcem-angliyskogo-evertona-foto.html

Ракурс

Віталій Миколенко, захисник київського «Динамо» та Національної збірної України, перейшов в англійський «Евертон».

Трансфер офіційно було здійснено сьогодні, 1 січня. В складі «ірисок» українець гратиме під № 19. Контракт з новим роком розрахований на п’ять сезонів — до кінця сезону 2025/26. Про перехід гравця повідомляється на сторінці «Евертона» в Twitter.

Миколенко розповів, що грати в англійській Прем'єр-лізі була його мрія.

Англійський футбол — місце, де народилася гра і я думаю, що він підійде моєму стилю. Мені — 22 роки, але я не почуваюся юним: маю досвід гри на європейському рівні, сподіваюся, що буду зростати як футболіст, — заявив він.

Точна сума трансферу наразі невідома, але The Guardian пише, що за перехід українця «Динамо» отримає 21 млн євро. А портал Liverpool Echo зазначає, що англійці платитимуть за захисника частинами.

Медогляд у новому клубі «Миколенко» пройшов 17 грудня. Після цього гравець повернувся в Україну, де очікував на закінчення трансферу.

Нагадаємо, влітку футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук виклали фото із російським репером Вакуленком-«Бастою». Цей артист гастролював в окупованому Криму та брав участь у пропагандистських заходах на підтримку окупації.

Джерела: The Guardian, Liverpool Echo