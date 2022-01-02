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Ракурс
Сколько младенцев родилось на Новый год в Киеве

Сколько младенцев родилось на Новый год в Киеве

2 янв 2022, 10:35
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Число новорожденных на Новый год назвали в Киеве. В этом году 1 января в столице родилось больше девочек, чем ребят. В первый день 2022 года родилось 50 детей.

За 1 января 2022 года в Киеве родилось 50 детей, из них 18 мальчиков и 32 девочки, — сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская.

Напомним, в прошлом году 1 января в Киеве родилось 42 ребенка, а в позапрошлом 2020 году — 59 детей.

Ранее Министерство юстиции Украины назвало имена девочек и мальчиков, которыми украинцы чаще всего называли новорожденных в первом полугодии 2021 года. Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих малышей, стали:

  • Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина — для девочек;


  • Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий — для мальчиков.

Источник: Ракурс


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