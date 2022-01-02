Скільки немовлят народилося на Новий рік у Києві

https://racurs.ua/ua/n165217-skilky-nemovlyat-narodylosya-na-novyy-rik-u-kyievi.html

Ракурс

Кількість новонароджених у Новий рік назвали у Києві. Цьогоріч 1 січня в столиці народилося більше дівчаток, аніж хлопців. У перший день 2022 року там народилося 50 дітей.

За 1 січня 2022 року в Києві народилося 50 дітей, з них 18 хлопчиків та 32 дівчинки, — повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

Нагадаємо, торік 1 січня в Києві народилося 42 дитини, а позаминулого 2020 року — 59 дітей.

Раніше Міністерство юстиції України назвало імена дівчаток і хлопчиків, котрими українці найчастіше називали новонароджених дітей в першому півріччі 2021 року. Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали: