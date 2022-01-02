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Ракурс
Скільки немовлят народилося на Новий рік у Києві

Скільки немовлят народилося на Новий рік у Києві

2 січ 2022, 10:35
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Кількість новонароджених у Новий рік назвали у Києві. Цьогоріч 1 січня в столиці народилося більше дівчаток, аніж хлопців. У перший день 2022 року там народилося 50 дітей.

За 1 січня 2022 року в Києві народилося 50 дітей, з них 18 хлопчиків та 32 дівчинки, — повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

Нагадаємо, торік 1 січня в Києві народилося 42 дитини, а позаминулого 2020 року — 59 дітей.

Раніше Міністерство юстиції України назвало імена дівчаток і хлопчиків, котрими українці найчастіше називали новонароджених дітей в першому півріччі 2021 року. Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали:

  • Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна — для дівчаток;


  • Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро — для хлопчиків.

Джерело: Ракурс


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