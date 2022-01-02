Ученые не выявили доказательств эффективности лекарства от похмелья

https://racurs.ua/n165230-lekarstva-ot-pohmelya-ne-deystvuut-tak-kak-obeschaetsya-uchenye.html

Ракурс

Ученые не выявили убедительных доказательств того, что препараты, которые, как утверждаются, лечат вызванное алкоголем похмелье или предотвращают его возникновение, действительно эффективны.

Это показало исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа Лондона и Трастового фонда Южного Лондона, сообщает издание Wiley.

Ученые провели систематический анализ ранее проведенных 21 плацебо-контролируемого рандомизированного исследования экстракта гвоздики, красного женьшеня, сока корейской груши и других средств от похмелья.

Хотя некоторые исследования показали статистически значимое улучшение симптомов похмелья, все доказательства были очень низкого качества, как правило, из-за методологических ограничений или неточных измерений, — подчеркивается в статье. — Кроме того, нет двух исследований, посвященных одному и тому же средству от похмелья, и никакие результаты не были независимо воспроизведены.

Также в исследованиях содержались ограниченные данные о типе, времени и способе приема алкоголя.

Кроме того, ученые установили, что в этих исследованиях не оценивался эффект использования для борьбы с похмельем таких распространенных обезболивающих средств, как парацетамол или аспирин.

Ученые подчеркивают, что будущие исследования этого вопроса должны быть более строгими в своих методах, например использовать проверенную шкалу для оценки симптомов похмелья.

Сейчас самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья — воздерживаться от алкоголя или пить в умеренных количествах, — резюмируют исследователи.

Источник: Wiley