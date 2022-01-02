Учені не виявили доказів ефективності ліків від похмілля

https://racurs.ua/ua/n165230-liky-vid-pohmillya-ne-diut-tak-yak-obicyaietsya-ucheni.html

Ракурс

Учені не виявили переконливих доказів того, що препарати, які, як стверджуються лікують спричинене алкоголем похмілля чи запобігають його виникненню, дійсно є ефективними.

Це показало дослідження, проведене ученими з Королівського коледжу Лондона та Трастового фонду Південного Лондона, повідомляє видання Wiley.

Учені провели систематичний аналіз проведених раніше 21 плацебо-контрольованого рандомізованого дослідження екстракту гвоздики, червоного женьшеню, соку корейської груші та інших засобів від похмілля.

Хоча деякі дослідження показали статистично значуще покращення симптомів похмілля, всі докази були дуже низької якості, як правило, через методологічні обмеження або неточні вимірювання, — наголошується в статті. — Крім того, немає двох досліджень, присвячених одному і тому ж засобу від похмілля, і жодних результатів не було незалежно відтворено.

Також у дослідженнях містилися обмежені дані про тип, час та спосіб прийому алкоголю.

Крім того, учені встановили, що в цих дослідженнях не оцінювався ефект від використання для боротьби з похміллям таких поширених знеболювальних засобів, як парацетамол чи аспірин.

Учені наголошують, що майбутні дослідження цього питання мають бути більш строгими у своїх методах, наприклад, використовувати перевірену шкалу для оцінки симптомів похмілля.

Наразі найнадійніший спосіб запобігти симптомам похмілля — утримуватися від алкоголю або пити в помірних кількостях, — резюмують дослідники.

Джерело: Wiley