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Ракурс
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото: Офис президента

У Зеленского рассказали, когда позвонит Байден

2 янв 2022, 18:47
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Джо Байден, президент США, позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сегодня, 2 января, после 22.00 по киевскому времени.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22.00 по Киеву, — отметил Никифоров.

Этот разговор между Зеленским и Байденом, который проходит на фоне роста угрозы дальнейшей российской агрессии, станет вторым за последний месяц.


Недавно, 30 декабря 2021 года, Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась Украина.

Напомним, в Белом доме уже рассказали, какие вопросы планируют обсудить Байден и Зеленский.

Источник: Ракурс


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