У Зеленского рассказали, когда позвонит Байден

У Зеленского рассказали, когда позвонит Байденhttps://racurs.ua/n165231-u-zelenskogo-rasskazali-kogda-pozvonit-bayden.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сегодня, 2 января, после 22.00 по киевскому времени.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22.00 по Киеву, — отметил Никифоров.
Этот разговор между Зеленским и Байденом, который проходит на фоне роста угрозы дальнейшей российской агрессии, станет вторым за последний месяц.
Недавно, 30 декабря 2021 года, Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась Украина.
Напомним, в Белом доме уже рассказали, какие вопросы планируют обсудить Байден и Зеленский.