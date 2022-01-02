У Зеленского рассказали, когда позвонит Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n165231-u-zelenskogo-rasskazali-kogda-pozvonit-bayden.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сегодня, 2 января, после 22.00 по киевскому времени.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22.00 по Киеву, — отметил Никифоров.

Этот разговор между Зеленским и Байденом, который проходит на фоне роста угрозы дальнейшей российской агрессии, станет вторым за последний месяц.

Недавно, 30 декабря 2021 года, Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась Украина.

Напомним, в Белом доме уже рассказали, какие вопросы планируют обсудить Байден и Зеленский.