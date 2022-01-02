У Зеленського розповіли, коли зателефонує Байден

Володимир Зеленський та Джо Байден, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n165231-u-zelenskogo-rozpovily-koly-zatelefonuie-bayden.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському сьогодні, 2 січня, після 22.00 за київським часом.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22.00 за Києвом, — зазначив Никифоров.

Ця розмова між Зеленським та Байденом, яка відбувається на тлі зростання загрози подальшої російської агресії, стане другою за останній місяць.

Нещодавно, 30 грудня 2021 року, Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася Україна.

Нагадаємо, у Білому домі вже розповіли, які питання планують обговорити Байден та Зеленський.