Владимир Зеленский, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n165254-zelenskiy-poruchil-sozdat-tri-nacionalnyh-prirodnyh-parka-detali.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указы, которыми инициировал создание нескольких национальных природных парков и расширение границ уже существующих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский инициирует создание следующих природных парков:

«Пуща Радзивилла» (в его состав включаются 24 тыс. га земель государственной собственности в Сарненском районе Ровенской области);

«Куяльницкий» (в его территорию включаются 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности на территории Березовского и Одесского районов Одесской области);

«Холодный Яр» (в его состав передаются в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности в Черкасском районе Черкасской области).

Эти парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также инициативой Зеленского предусмотрено увеличение территории:

Карпатского биосферного заповедника (в его состав войдут 17,9 тыс. га земель, изымаемых у нескольких государственных лесных предприятий);

национального природного парка «Меотида» (войдут 580,2 га земель государственной собственности в Мариупольском районе Донецкой области);

национального природного парка «Вижницкий» (в него войдут 131 гектар земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области);

ботанического заказника общегосударственного значения «Староманзырский» (включаются 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области).

Отмечается, что Кабмин должен в шестимесячный срок обеспечить утверждение положения о созданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены. Вопрос о предоставлении земель должен быть решен до 2024 года.