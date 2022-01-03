Володимир Зеленський, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n165254-zelenskyy-doruchyv-stvoryty-try-nacionalni-pryrodni-parky-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав укази, якими ініціював створення кількох національних природних парків та розширення меж вже наявних.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський ініціює створення таких природних парків:

«Пуща Радзівіла» (до його складу включаються 24 тис. га земель державної власності у Сарненському районі Рівненської області);

«Куяльницький» (до його території включаються 10,8 тис. га земель державної та комунальної власності на території Березівського та Одеського районів Одеської області);

«Холодний Яр» (до його складу передаються у постійне користування 6,8 тис. га земель державної власності в Черкаському районі Черкаської області).

Зазначається, що ці парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також ініціативою Зеленського передбачене збільшення території:

Карпатського біосферного заповідника (до його складу увійдуть 17,9 тис. га земель, які вилучаються у кількох державних лісових підприємств);

національного природного парку «Меотида» (увійдуть 580,2 га земель державної власності у Маріупольському районі Донецької області);

національного природного парку «Вижницький» (до нього увійдуть 131 га земель державної власності на території Вижницького району Чернівецької області);

ботанічного заказника загальнодержавного значення «Староманзирський» (включаються 99 га земель державної власності на території Болградського району Одеської області).

Зазначається, що Кабмін має у шестимісячний термін забезпечити затвердження положення про новостворені парки та внести зміни до положень про вказані природоохоронні об'єкти, межі яких були розширені. Питання щодо надання земель має бути вирішене до 2024 року.