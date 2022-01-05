Вакцинированный президент Польши повторно подхватил коронавирус. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n165332-vakcinirovannyy-prezident-polshi-povtorno-podhvatil-koronavirus.html

Ракурс

Анджей Дуда, президент Польши, во второй раз заболел коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Президент чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов, он находится под наблюдением врачей, — глава администрации президента Павел Шрот на своей странице в Twitter.

Ранее несколько человек из окружения польского президента также заболели COVID-19. Впервые Дуда заболел коронавирусом в октябре 2020 года.

Тогда он перенес заболевание без видимых симптомов. Дуда получил две дозы вакцины в апреле и июне, а 17 декабря — третью бустерную дозу.

За минувшие сутки в Польше зафиксировали 17 тыс. 196 случаев инфицирования COVID-19, умерли 632 человека.

Напомним, король Швеции, 75-летний Карл XVI Густав и 78-летняя королева Сильвия, подхватили коронавирусную болезнь COVID-19, несмотря на сделанные ранее три прививки от коронавируса. Заболевание у них проходит в легкой форме.