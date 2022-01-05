Вакцинований президент Польщі вдруге підхопив коронавірус

Вакцинований президент Польщі вдруге підхопив коронавірусhttps://racurs.ua/ua/n165332-vakcynovanyy-prezydent-polschi-vdruge-pidhopyv-koronavirus.htmlРакурс
Анджей Дуда, президент Польщі, вдруге захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на самоізоляції.
Президент почувається добре, у нього немає тяжких симптомів, він перебуває під наглядом лікарів, — глава адміністрації президента Павел Шрот на своїй сторінці у Twitter.
Раніше декілька людей з оточення польського президента також захворіли на COVID-19. Уперше Дуда захворів на коронавірус у жовтні 2020 року.
Тоді він переніс захворювання без видимих симптомів. Дуда отримав дві дози вакцини у квітні та червні, а 17 грудня — третю бустерну дозу.
За минулу добу в Польщі зафіксували 17 тис. 196 випадків інфікування COVID-19, померли 632 людини.
Нагадаємо, король Швеції, 75-річний Карл XVI Густав, і 78-річна королева Сільвія, підхопили коронавірусну хворобу COVID-19, попри зроблені раніше три щеплення від коронавірусу. Захворювання у них проходить у легкій формі.