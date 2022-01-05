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Ракурс
Вакцинований президент Польщі вдруге підхопив коронавірус. Фото: Укрінформ

Вакцинований президент Польщі вдруге підхопив коронавірус

5 січ 2022, 15:58
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Анджей Дуда, президент Польщі, вдруге захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на самоізоляції.

Президент почувається добре, у нього немає тяжких симптомів, він перебуває під наглядом лікарів, — глава адміністрації президента Павел Шрот на своїй сторінці у Twitter.

Раніше декілька людей з оточення польського президента також захворіли на COVID-19. Уперше Дуда захворів на коронавірус у жовтні 2020 року.

Тоді він переніс захворювання без видимих симптомів. Дуда отримав дві дози вакцини у квітні та червні, а 17 грудня — третю бустерну дозу.


За минулу добу в Польщі зафіксували 17 тис. 196 випадків інфікування COVID-19, померли 632 людини.

Нагадаємо, король Швеції, 75-річний Карл XVI Густав, і 78-річна королева Сільвія, підхопили коронавірусну хворобу COVID-19, попри зроблені раніше три щеплення від коронавірусу. Захворювання у них проходить у легкій формі.

Джерело: Ракурс


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