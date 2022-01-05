В Казахстане митингующие снесли памятник Назарбаеву. Фото: Телеграм

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Протесты в Казахстане набирают новые обороты. В Талдыкоргане митингующие повалили памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Ранее в сети появилось видео того, как протестующие накинули на памятник белые ленты и под крики и песни попытались потянуть их, пошатнув монумент.

В административном центре Алматинской области памятник бывшему главе государства поставили в 2016 году. Его открыли накануне Дня первого президента.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан.

Назарбаев носит титул лидера нации, а также оставался пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

При этом на фоне протестов президент Казахстана Токаев сместил с должности Назарбаева и заявил, что берет под контроль Совет безопасности страны вместо него.

В сети сообщают, что на западе Казахстана во время протестов убили одного из демонстрантов. Отмечается, что еще одного протестующего тяжело ранили в голову.

По словам журналистов, митингующих в Атырау обстреляла полиция, в результате были серьезно ранены минимум два человека.

До этого в сети появилась информация о смерти протестующего в Алматы, где силовики также открыли огонь по протестующим.

Напомним, что в Казахстане митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в городе Жанаозене на юго-западе страны.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие. В нескольких регионах страны введено чрезвычайное положение.