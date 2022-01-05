У Казахстані мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву. Фото: Телеграм

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Протести в Казахстані набирають нових обертів. У Талдикоргані мітингувальники повалили пам’ятник першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому протестувальники накинули на пам’ятник білі стрічки та під крики та пісні спробували потягнути їх, похитнувши монумент.

В адміністративному центрі Алматинської області пам’ятник колишньому главі держави поставили у 2016 році. Його відкрили напередодні Дня першого президента.

19 березня 2019 року Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану, пробувши при владі майже 30 років. Після цього на його честь перейменували столицю республіки Астану, тепер місто називається Нур-Султан.

Назарбаєв носить титул лідера нації, а також залишався довічним головою Ради безпеки Казахстану та головою правлячої партії «Нур Отан».

При цьому на тлі протестів президент Казахстану Токаєв усунув із посади Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

У мережі повідомляють, що на заході Казахстану під час протестів убили одного з демонстрантів. Зазначається, що ще одного протестувальника тяжко поранили в голову.

За словами журналістів, мітингувальників в Атирау обстріляла поліція, в результаті серйозно поранили щонайменше двох людей.

До цього в мережі з’явилася інформація про смерть протестувальника в Алмати, де силовики також відкрили вогонь по протестувальниках.

Нагадаємо, що в Казахстані мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в місті Жанаозені на південному заході країни.

Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. По обидва боки є постраждалі. У кількох регіонах країни запроваджено надзвичайний стан.