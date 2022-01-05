У Казахстані мітингувальники знесли пам’ятник Назарбаєву (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n165341-u-kazahstani-mitynguvalnyky-znesly-pam-yatnyk-nazarbaievu-foto-video.htmlРакурс
Протести в Казахстані набирають нових обертів. У Талдикоргані мітингувальники повалили пам’ятник першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву.
Раніше в мережі з’явилося відео, на якому протестувальники накинули на пам’ятник білі стрічки та під крики та пісні спробували потягнути їх, похитнувши монумент.
В адміністративному центрі Алматинської області пам’ятник колишньому главі держави поставили у 2016 році. Його відкрили напередодні Дня першого президента.
19 березня 2019 року Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану, пробувши при владі майже 30 років. Після цього на його честь перейменували столицю республіки Астану, тепер місто називається Нур-Султан.
Назарбаєв носить титул лідера нації, а також залишався довічним головою Ради безпеки Казахстану та головою правлячої партії «Нур Отан».
При цьому на тлі протестів президент Казахстану Токаєв усунув із посади Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.
У мережі повідомляють, що на заході Казахстану під час протестів убили одного з демонстрантів. Зазначається, що ще одного протестувальника тяжко поранили в голову.
За словами журналістів, мітингувальників в Атирау обстріляла поліція, в результаті серйозно поранили щонайменше двох людей.
До цього в мережі з’явилася інформація про смерть протестувальника в Алмати, де силовики також відкрили вогонь по протестувальниках.
Нагадаємо, що в Казахстані мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в місті Жанаозені на південному заході країни.
Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. По обидва боки є постраждалі. У кількох регіонах країни запроваджено надзвичайний стан.