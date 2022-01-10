В Минздраве и Херсоне разошлись во мнениях относительно «оранжевой» зоны региона

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: NizhynNEWS

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В Херсонском горсовете заявляют, что информация о пребывании города и области в «оранжевой» зоне эпидопасности ошибочна.

Об этом в видеообращении заявил исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского головы Роман Головня.

Сегодня и вчера в сети интернет распространялась информация, что Херсон и Херсонская область перешли в оранжевую зону эпидемической опасности. Такая информация не соответствует действительности, — подчеркнул чиновник.

По его словам, по показателям заболеваемости, которые фиксируются в городе и области, регион находится на грани «желтой» и «зеленой» зон.

Ни один показатель не говорит о том, что Херсонскую область нужно перевести в «оранжевую», — добавил Головня.

В то же время в Министерстве здравоохранения утверждают, что ошибки нет — согласно полученным из региона данным, в Херсонской области должен быть «оранжевый» уровень эпидопасности. Об сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на полученный от ведомства комментарий.

В Минздраве отмечают, что при формировании таблицы с индикаторами определения уровней эпидемической опасности используют исключительно те данные, которые предоставляются из регионов, а перевод в «оранжевый» уровень происходит автоматически в случае, если определенный индикатор имеет превышенный показатель.

В Херсонской области два дня подряд фиксируется превышенный показатель динамики госпитализаций, отмечают в Минздраве.

Для установления оранжевого уровня не нужно заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС, равно как и для отмены оранжевого уровня, — подчеркивают в ведомстве.



Напомним, уже в двух регионах Украины эпидемическая ситуация соответствует показателям «оранжевой» карантинной зоны.

Источник: Херсонский городской совет, «Украинская правда»