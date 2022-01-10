У МОЗ та Херсоні розійшлися в думках щодо «помаранчевої» зони регіону

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: NizhynNEWS

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У Херсонській міськраді заявляють, що інформація про перебування міста та області у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки є помилковою.

Про це у відеозвернення заявив виконувач обов’язки заступника Херсонського міського голови Роман Головня.

Сьогодні і вчора в мережі інтернет ширилася інформація, що Херсон і Херсонська область перейшли у «помаранчеву» зону епідемічної небезпеки. Така інформація не відповідає дійсності, — наголосив чиновник.

За його словами, за тими показниками захворюваності, що фіксуються в місті та області, регіон перебуває на межі «жовтої» і «зеленої» зон.

Жоден показник не говорить про те, що Херсонську область потрібно перевести до «помаранчевої», — додав Головня.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що помилки немає — згідно з отриманими з регіону даними, на Херсонщині має бути «помаранчевий» рівень епіднебезпеки. Про повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на отриманий від відомства коментар.

У МОЗ наголошують, що при формуванні таблиці з індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки послуговуються виключно тими даними, які надаються з регіонів, а переведення до «помаранчевого» рівня відбувається автоматично в разі, якщо певний індикатор має перевищений показник.

У Херсонській області два дні поспіль фіксується перевищений показник динаміки госпіталізацій, зазначають у МОЗ.

Для встановлення помаранчевого рівня не потрібне засідання національної комісії ТЕБ та НС, так само як і для скасування помаранчевого рівня, — наголошують у відомстві.



Нагадаємо, вже у двох регіонах Україна епідемічна ситуація відповідає показникам «помаранчевої» карантинної зони.

Джерело: Херсонська міська рада, «Українська правда»