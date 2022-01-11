Зеленский принял советников Макрона и Шольца. Фото: Офис президента

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Советники президента Франции и канцлера Германии прибыли в Киев.

Иностранных гостей, ведущих переговоры с главой ОПУ Андреем Ермаком, 11 февраля на Банковой принял президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул на необходимости обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также исполнения других решений парижского саммита лидеров нормандской четверки. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что стороны договорились продолжить поддерживать контакты в рамках нормандского формата на уровне советников с целью согласования организации следующего саммита лидеров стран-участниц нормандского формата.

Также сообщается, что Киев передал немецкому и французскому советникам подробную информацию по имплементации сторонами минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

Сегодняшняя встреча — первая рабочая встреча президента Украины в 2022 году. Также 10 января состоялись консультации первого вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной и Столтенберга, а 12 января в НАТО проведут специальную встречу с Россией на фоне угрозы вторжения в Украину.

Напомним, 11 октября в Женеве состоялась встреча российской и американской делегаций по гарантиям безопасности. Россия требовала на дальнейшем нерасширении НАТО. Но американская сторона отметила, что никто не может навязывать США, НАТО и другим странам, как им вести внешнюю политику.