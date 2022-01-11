Зеленський прийняв радників Макрона і Шольца. Фото: Офіс президента

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Радники президента Франції та канцлера Німеччини прибули до Києва.

Іноземних гостей, які ведуть переговори з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, 11 лютого на Банковій прийняв президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень паризького саміту лідерів нормандської четвірки. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що сторони домовилися продовжити підтримувати контакти в межах нормандського формату на рівні радників з метою узгодження організації наступного саміту лідерів країн-учасниць нормандського формату.

Також повідомляється, що Київ передав німецькому та французькому радникам детальну інформацію щодо імплементації сторонами мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

Сьогоднішня зустріч — перша робоча зустріч президента України у 2022 році. Також 10 січня відбулися консультації першого віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанишиної та Столтенберга, а 12 січня у НАТО проведуть спеціальну зустріч із Росією на тлі загрози вторгнення в Україну

Нагадаємо, 11 жовтня в Женеві відбулася зустріч російської та американської делегацій щодо гарантій безпеки. Росія вимагала на подальшому нерозширенні НАТО. Але американська сторона зазначила, що ніхто не може нав’язувати США, НАТО та іншим країнам, як їм вести зовнішню політику.