Оккупанты на Донбассе убили украинского воина

Оккупанты на Донбассе убили украинского воинаhttps://racurs.ua/n165583-okkupanty-na-donbasse-ubili-ukrainskogo-voina.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается, а российские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня.
За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных Сил (ООС).
В сторону Новотошкивского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 7:00 12 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, причину гибели 10 января двух военных Вооруженных сил Украины на Донбассе назвал Офис генпрокурора.
По предварительной информации, защитники Украины подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории близ населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.