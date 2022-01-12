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Ракурс
Оккупанты на Донбассе убили украинского воина. Фото: Слово и дело

Оккупанты на Донбассе убили украинского воина

12 янв 2022, 08:41
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Война на Донбассе продолжается, а российские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных Сил (ООС).

В сторону Новотошкивского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 7:00 12 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.


Напомним, причину гибели 10 января двух военных Вооруженных сил Украины на Донбассе назвал Офис генпрокурора.

По предварительной информации, защитники Украины подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории близ населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.

Источник: Ракурс


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