Окупанти на Донбасі вбили українського воїна. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n165583-okupanty-na-donbasi-vbyly-ukrayinskogo-voyina.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, а російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню.

Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС).

У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення, несумісне з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 7.00 12 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, причину загибелі 10 січня двох військових Збройних сил України на Донбасі назвав Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією, захисники України підірвалися під час відновлення мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Крута Балка у Донецькій області.