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Ракурс
Цены на продукты— Кабмин ограничил торговую надбавку на время карантина

Цены на продукты— Кабмин ограничил торговую надбавку на время карантина (СПИСОК)

12 янв 2022, 13:56
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Правительство вводит государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко во время карантина.

Такое решение было принято официально 12 января на заседании Кабмина.

На период действия карантина устанавливается предельный уровень торговой надбавки в размере 10% от оптово-отпускной цены на следующие товары:

  • гречневую крупу;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука первого сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки первого сорта);
  • пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
  • куриные яйца категории С1;
  • куриную тушку и сливочное масло жирностью 72,5%.

Госрегулирование цен на продовольствие ввел Кабмин

Предельная торговая надбавка устанавливается с учетом рекламных, маркетинговых и логистических услуг, а также услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим связанным с реализацией конечному потребителю.

В правительстве признались, что за последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности подорожали:

  • гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн);
  • сахар 34,9% (7,3 грн);
  • пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн);
  • макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн);
  • молоко 9,2% (+2,36 грн);
  • подсолнечное масло 48% (+20,25 грн);
  • яйца 11,5% (+3,15 грн.);
  • птица 26,9% (+15,06 грн);
  • сливочное масло 12,3% (+5,46 грн).

Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен.

Госрегулирование цен на продовольствие ввел Кабмин

Кроме того, в пояснительной записке правительственного постановления говорится, что цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно. Государственная служба статистики будет ежедневно отправлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16.00.


Товары, по которым ежедневно проводится мониторинг цен:

  • мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, батон, ржано-пшеничный хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено;
  • свинина, говядина, птица (тушки куриные);
  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке), масло сливочное жирностью от 72 до 82,5% включительно, сметанное жирностью до 15% включительно;
  • яйца куриные категории С1, подсолнечное масло, сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.
  • этанол, раствор 96%;
  • жаропонижающие препараты импортные, жаропонижающие препараты отечественные, антибиотики отечественные, антибиотики импортные, медицинская маска одноразовая;
  • бензин марки А-95, дизель, сжиженный газ для автомобилей.

31 декабря стало известно, что Кабинет министров добавил в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, батон и подсолнечное масло. Теперь компании, продающие эти товары, должны заранее декларировать их подорожание.

Источник: Ракурс


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