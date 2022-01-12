Ціни на продукти — Кабмін обмежив торговельну надбавку на час карантину (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n165605-ciny-na-produkty-kabmin-obmejyv-torgovelnu-nadbavku-na-chas-karantynu-spysok.htmlРакурс
Уряд вводить державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор та молоко під час карантину.
Таке рішення ухвалили офіційно 12 січня на засіданні Кабміну.
На період дії карантину встановлюється граничний рівень торговельної надбавки в розмірі 10% від оптово-відпускної ціни на такі товари:
- гречану крупу;
- цукор-пісок;
- пшеничне борошно першого ґатунку;
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна першого ґатунку);
- пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці);
- курячі яйця категорії С1;
- курячу тушку та вершкове масло жирністю 72,5%.
Гранична торговельна надбавка встановлюється з урахуванням рекламних, маркетингових та логістичних послуг, а також послуг з підготовки, обробки, пакування та інших пов’язаних із реалізацією кінцевому споживачу.
В уряді зізналися, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема подорожчали:
- гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн);
- цукор 34,9% (+7,3 грн);
- пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн);
- макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн);
- молоко 9,2% (+2,36 грн);
- соняшникова олію 48% (+20,25 грн);
- яйця 11,5% (+3,15 грн);
- птиця 26,9% (+15,06 грн);
- вершкове масло 12,3% (+5,46 грн).
Саме на ці продукти тепер буде здійснене державне регулювання цін.
Крім того, у пояснювальній записці до урядової постанови йдеться про те, що ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно. Державна служба статистики щодня надсилатиме Міністерству економіки відповідну інформацію до 16.00.
Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін:
- борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, батон, хліб житньо-пшеничний, крупа гречана, крупа вівсяна, пшоно;
- свинина, яловичина, птиця (тушки курячі);
- молоко пастеризоване жирністю до 2,6% (у плівці), масло вершкове жирністю від 72 до 82,5% включно, сметана жирністю до 15% включно;
- яйця курячі категорії С1, олія соняшникова, цукор кристалічний;
- капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля.
- етанол, розчин 96%;
- жарознижувальні препарати імпортні, жарознижувальні препарати вітчизняні, антибіотики вітчизняні, антибіотики імпортні, медична маска одноразова;
- бензин марки А-95, дизель, газ скраплений для автомобілів.
31 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів додав у перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, батон та соняшникову олію. Тепер компанії, що продають ці товари, мають заздалегідь декларувати їхнє подорожчання.