Уряд вводить державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор та молоко під час карантину.

Таке рішення ухвалили офіційно 12 січня на засіданні Кабміну.

На період дії карантину встановлюється граничний рівень торговельної надбавки в розмірі 10% від оптово-відпускної ціни на такі товари:

гречану крупу;

цукор-пісок;

пшеничне борошно першого ґатунку;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна першого ґатунку);

пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці);

курячі яйця категорії С1;

курячу тушку та вершкове масло жирністю 72,5%.

Гранична торговельна надбавка встановлюється з урахуванням рекламних, маркетингових та логістичних послуг, а також послуг з підготовки, обробки, пакування та інших пов’язаних із реалізацією кінцевому споживачу.

В уряді зізналися, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема подорожчали:

гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн);

цукор 34,9% (+7,3 грн);

пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн);

макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн);

молоко 9,2% (+2,36 грн);

соняшникова олію 48% (+20,25 грн);

яйця 11,5% (+3,15 грн);

птиця 26,9% (+15,06 грн);

вершкове масло 12,3% (+5,46 грн).

Саме на ці продукти тепер буде здійснене державне регулювання цін.

Крім того, у пояснювальній записці до урядової постанови йдеться про те, що ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно. Державна служба статистики щодня надсилатиме Міністерству економіки відповідну інформацію до 16.00.

Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін: