Все усмиряют Путина – в Киев приедет еще один лидер мирового топ-государства

https://racurs.ua/n165902-vse-usmiryaut-putina-v-kiev-priedet-esche-odin-lider-mirovogo-top-gosudarstva.html

Ракурс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Анкару, чтобы «уладить разногласия» между странами.

Об этом сообщает Daily Sabah, ссылаясь на спикера президента Турции Ибрагима Калына.

Турция готова выступить в любой роли для понижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях, — заявил Калын.

Он заявил, что Анкара готова сыграть любую возможную роль в снижении напряженности между Москвой и Киевом и добавил, что «быстрых решений таких долгосрочных геополитических проблем не существует».

Турция готова сыграть любую возможную роль, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем как друг России и Украины, и как союзник по НАТО, — заявил пресс-секретарь турецкого лидера.

Анакара будет находиться в «тесном контакте с Москвой во избежание любых военных действий, которые имеют большие и необратимые последствия».

Ранее Эрдоган уже предлагал свою помощь в разрешении конфликта между Украиной и РФ.

Напомним, что в начале 2022 года в мире продолжается серия переговоров и встреч вокруг вопроса безопасности, а именно — ультимативных требований России, которая подвела к границам Украины войска и угрожает напасть.

Состоялись раунды переговоров США-Россия, НАТО-РФ и саммит ОБСЕ. В Киев приезжали главы МИД ФРГ и Канады, а 19 января находится с экстренным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.