У Київ приїде ще один лідер світової топ-держави

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запросив президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Анкари, щоб «залагодити розбіжності» між країнами.

Про це повідомляє Daily Sabah, посилаючись на спікера президента Туреччини Ібрагіма Калина.

Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як із президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах і розбіжностях, — заявив Калин.

Він заявив, що Анкара готова зіграти будь-яку можливу роль зниження напруженості між Москвою і Києвом і додав, що «швидких рішень таких довгострокових геополітичних проблем не існує".

Туреччина готова зіграти будь-яку можливу роль, щоб знизити напруженість між Росією та Україною. Ми це робимо і як друг Росії та України, і як союзник по НАТО, — заявив прес-секретар турецького лідера.

Анакара перебуватиме у «тісному контакті з Москвою, щоб уникнути будь-яких військових дій, які мають великі та незворотні наслідки».

Раніше Ердоган вже пропонував свою допомогу у вирішенні конфлікту між Україною та РФ.

Нагадаємо, що на початку 2022 року в світі триває серія переговорів та зустрічей навколо безпекового питання, а саме ультимативних вимог Росії, яка підвела до кордонів України війська і погрожує напасти.

Відбулися раунди переговорів США-Росія, НАТО-РФ та саміт ОБСЄ. До Київа приїжджали очільниці МЗС ФРН та Канади, а 19 січня перебуває з екстреним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен.