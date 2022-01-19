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Ракурс
Во время столкновений, фото: «Путч»

Суд над Порошенко — полиция забрала у митингующих дрова и бутерброды (ВИДЕО)

19 янв 2022, 13:47
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В Киеве возле здания Печерского райсуда, который сегодня, 19 января, будет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, произошли столкновения между полицией и митингующими, пришедшими поддержать политика.

Полиция забрала у активистов бочки, которые они пытались установить напротив суда, а также дрова, бутерброды и несколько «буржуек». Об этом сообщает Telegram-канал «Путч».

Активисты планировали использовать бочки для разжигания очага, на котором должны были согреть воду для чая и кофе. Силовики забрали бочки, несмотря на то, что хотя организаторы акции возле суда уверяли, что те закрыты и не будут контактировать с брусчаткой.

Кроме того, правоохранители пытались разобрать установленные сторонниками Порошенко палатки, но спустя несколько минут давки они оставили палатки в покое.

Также организаторы акции заявляют, что власти стягивает «титушек», часть которых, по их информации, уже присоединилась к митингу, чтобы устраивать провокации.

По словам участников акции, силовиков сегодня в несколько раз больше, чем было на предыдущем заседании суда по делу Порошенко 17 января.


Источник: Ракурс


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