Во время столкновений, фото: «Путч»

https://racurs.ua/n165912-sud-nad-poroshenko-policiya-zabrala-u-mitinguuschih-drova-i-buterbrody-video.html

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В Киеве возле здания Печерского райсуда, который сегодня, 19 января, будет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, произошли столкновения между полицией и митингующими, пришедшими поддержать политика.

Полиция забрала у активистов бочки, которые они пытались установить напротив суда, а также дрова, бутерброды и несколько «буржуек». Об этом сообщает Telegram-канал «Путч».

Активисты планировали использовать бочки для разжигания очага, на котором должны были согреть воду для чая и кофе. Силовики забрали бочки, несмотря на то, что хотя организаторы акции возле суда уверяли, что те закрыты и не будут контактировать с брусчаткой.

Кроме того, правоохранители пытались разобрать установленные сторонниками Порошенко палатки, но спустя несколько минут давки они оставили палатки в покое.

Также организаторы акции заявляют, что власти стягивает «титушек», часть которых, по их информации, уже присоединилась к митингу, чтобы устраивать провокации.

По словам участников акции, силовиков сегодня в несколько раз больше, чем было на предыдущем заседании суда по делу Порошенко 17 января.