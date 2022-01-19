Під час сутичок, фото: «Путч»

https://racurs.ua/ua/n165912-sud-nad-poroshenkom-policiya-zabrala-v-mitynguvalnykiv-drova-ta-buterbrody.html

Ракурс

У Києві біля будівлі Печерського райсуду, який сьогодні, 19 січня, обиратиме запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, сталися сутички між поліцією та мітингувальниками, які прийшли підтримати політика.

Поліція забрала в активістів бочки, які ті намагалися встановити на стороні Володимирського узвозу навпроти суду, а також дрова, бутерброди та кілька «буржуйок». Про це повідомляє Telegram-канал «Путч».

Активісти планували використовувати бочки для розпалення вогнища, на якому мали зігріти воду для чаю та кави. Силовики забрали бочки, попри те, що хоча організатори акції біля суду запевняли, що ті закриті і не контактуватимуть із бруківкою.

Крім того, правоохоронці намагалися розібрати встановлені прихильниками Порошенка намети, проте через кілька хвилин тисняви вони залишили палатки у спокої.

Також організатори акції заявляють, що влада стягує «тітушок», частина яких, за їхньою інформацією, вже приєдналася до мітингу, щоб влаштовувати провокації.

За словами учасників акції, силовиків сьогодні у кілька разів більше, ніж було під час попереднього засідання суду у справі Порошенка 17 січня.