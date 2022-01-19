В Кремле прокомментировали требование коммунистов признать ЛДНР. Фото: kommersant.ru

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Проект обращения о признании вымышленных республик оккупированного Донбасса не видели в Кремле.

Сегодня, 19 января, депутаты Коммунистической партии РФ обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании террористических организаций Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Об этом документе в Кремле пока не слышали. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Не знаем о проекте обращения, — заявил пресс-секретарь Путина.

Между тем первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с земляками Константин Затулин сомневается, что Россия сможет признать самопровозглашенные республики оккупированного Донбасса. Депутат считает, что признание ОРДЛО нанесет ущерб стратегическим интересам РФ, поскольку это противоречит минским соглашениям.

При этом Затулин считает, что вопрос псевдореспублик еще могут обсуждать в Москве.

Чисто человеческие соболезнования, меры поддержки и все остальное мы осуществляем и должны осуществлять, но признание официальное на государственном уровне означает выход из минских соглашений, и именно это причина, почему до сих пор такого признания не было, — говорит политик.



Напомним, в Государственную Думу РФ внесли проект постановления с просьбой о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Кроме того, Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.

Источник: РИА «Новости»