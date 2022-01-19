У Кремлі прокоментували вимогу комуністів визнати ЛДНР. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n165940-kreml-prokomentuvav-vymogu-komunistiv-vyznaty-ldnr.html

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Проект звернення про визнання вигаданих республік окупованого Донбасу не бачили в Кремлі.

Сьогодні, 19 січня, депутати Комуністичної партії РФ звернулися до президента Російської Федерації Володимира Путіна про визнання терористичних організацій Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Про це документ у Кремлі поки не чули. Про це заявив спікер російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РІА «Новости».

Не знаємо про проект звернення, — заявив прес-секретар Путіна.

Тим часом перший заступник голови комітету Державної думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі земляків Костянтин Затулін сумнівається, що Росія зможе визнати самопроголошені республіки окупованого Донбасу. Депутат вважає, що визнання ОРДЛО завдасть шкоди стратегічним інтересам РФ, оскільки це суперечить мінським угодам.

При цьому Затулін вважає, що питання псевдореспублік ще можуть обговорювати в Москві.

Чисто людські співчуття, заходи підтримки та все інше ми здійснюємо і повинні здійснювати, але визнання офіційне на державному рівні означає вихід з мінських угод, і саме це причина, чому досі такого визнання не було, — каже політик.



Нагадаємо, до Державної думи РФ внесли проект постанови з проханням про визнання так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Крім того, Комуністична партія Російської Федерації на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Джерело: РІА «Новости»