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Ракурс
Двойняшки. Фото: BBC

Чрезвычайно редкая двойня слонов родилась в Кении (ФОТО, ВИДЕО)

21 янв 2022, 16:27
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В Кении родились редкие двойняшки слонов — в последний раз такое событие произошло в далеком 2006 году.

Инцидент произошел в заповеднике провинции Самбуру. Об этом сообщает BBC.

Новорожденных самца и самку впервые заметили гиды на сафари в заповеднике в выходные. Это вторая группа слонов-близнецов, которую когда-либо встречала местная природоохранная организация Save the Elephants.

Двойняшки. Фото: BBCВ целом на близнецов-слонов приходится только 1% рождений слонов. Сейчас критическое время для новорожденных животных, поскольку последняя пара близнецов, родившихся 15 лет назад, прожила недолго. Довольно часто мамам не хватает молока, чтобы их прокормить.

Двойняшки. Фото: BBCИзвестно, что у слонов самый продолжительный период беременности среди всех млекопитающих. Они вынашивают своих детенышей почти 22 месяцев и рожают примерно каждые четыре года. Торговля слоновой костью и потеря необходимой окружающей среды привели к тому, что их занесли в Красный список вымирающих видов Международного союза охраны природы.

Однако Министерство туризма Кении заявило в 2020 году, что количество слонов в стране увеличилось более чем вдвое благодаря активизации борьбы с браконьерством — до 34 тыс. особей в 2018 году с 16 тыс. в 1989 году.


Напомним, ранее мы сообщали, что слон прожил 12 лет в сафари-парке в пакистанском городе Карачи и оказался слонихой.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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