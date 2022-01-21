Двойняшки. Фото: BBC

https://racurs.ua/n166008-chrezvychayno-redkaya-dvoynya-slonov-rodilas-v-kenii-foto-video.html

Ракурс

В Кении родились редкие двойняшки слонов — в последний раз такое событие произошло в далеком 2006 году.

Инцидент произошел в заповеднике провинции Самбуру. Об этом сообщает BBC.

Новорожденных самца и самку впервые заметили гиды на сафари в заповеднике в выходные. Это вторая группа слонов-близнецов, которую когда-либо встречала местная природоохранная организация Save the Elephants.

В целом на близнецов-слонов приходится только 1% рождений слонов. Сейчас критическое время для новорожденных животных, поскольку последняя пара близнецов, родившихся 15 лет назад, прожила недолго. Довольно часто мамам не хватает молока, чтобы их прокормить.

Известно, что у слонов самый продолжительный период беременности среди всех млекопитающих. Они вынашивают своих детенышей почти 22 месяцев и рожают примерно каждые четыре года. Торговля слоновой костью и потеря необходимой окружающей среды привели к тому, что их занесли в Красный список вымирающих видов Международного союза охраны природы.

Однако Министерство туризма Кении заявило в 2020 году, что количество слонов в стране увеличилось более чем вдвое благодаря активизации борьбы с браконьерством — до 34 тыс. особей в 2018 году с 16 тыс. в 1989 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что слон прожил 12 лет в сафари-парке в пакистанском городе Карачи и оказался слонихой.

Источник: BBC