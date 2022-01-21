Близнюки. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n166008-nadzvychayno-ridkisna-dviynya-sloniv-narodylasya-u-keniyi-foto-video.html

Ракурс

У Кенії народилися рідкісні двійнята слонів — востаннє така подія відбулася у далекому 2006 році.

Інцидент трапився у заповіднику провінції Самбуру. Про це повідомляє BBC.

Новонароджених самця та самку вперше помітили гіди на сафарі у заповіднику у вихідні. Це лише друга група слонів-близнюків, яку колись зустрічала місцева природоохоронна організація Save the Elephants.

Загалом на близнюків-слонів припадає лише 1% народжень слонів. Зараз критичний час для новонароджених тварин, оскільки остання пара близнюків, які народилися 15 років тому, прожила недовго. Досить часто мамам не вистачає молока, щоб їх прогодувати.

Відомо, що слони мають найтриваліший період вагітності серед усіх ссавців. Вони виношують своїх дитинчат майже 22 місяці та народжують приблизно кожні чотири роки. Торгівля слоновою кісткою та втрата довкілля призвели до того, що їх занесли до Червоного списку вимирущих видів Міжнародного союзу охорони природи.

Однак Міністерство туризму Кенії заявило у 2020 році, що кількість слонів у країні збільшилася більш ніж удвічі завдяки активізації боротьби з браконьєрством — до 34 тис. особин у 2018 році з 16 тис. у 1989 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слон прожив 12 років у сафарі-парку в пакистанському місті Карачі і виявився слонихою.

Джерело: BBC